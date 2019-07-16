DW: евреи свободно живут в Иране

Корреспондент из ФРГ Ян Шнайдер после поездки в Иран прошлой зимой назвал Иран самым крупным местом проживания евреев на Ближнем Востоке.

"Иранские евреи без всяческих ограничений могут исполнять свои религиозные обряды, и как мусульмане обладают право гражданства", говорится в репортаже.

После победы Исламской революции Исламская Республика Иран признала религиозные меньшинства, и те могут избирать своих представителей в парламенте.

Хотя после свержения династии Пехлеви в Иране Израиль стал одним из врагов страны, но политические и религиозные власти страны заявили, что проблема не в евреях, а в режиме в Израиле.

"Иранские евреи не связаны с сионистами", так заявил Лидер Исламской революции Имам Хомейни.

"Deutsche Welle" подчеркнула, что евреи тысячи лет живут в Иране без проблем, вопреки анти-еврейской ситуации в Германии, а религиозные объекты евреев в Иране не нуждаются в круглосуточном контроле силами полиции. До сих пор ни зарегистрировано ни одно нападение на эти объекты в стране.

Несмотря на негативную пропаганду об анти-еврейском характере Ирана, евреи довольны своей жизнью в стране. В то же время усилия европейских государств по сокращению анти-еврейской атмосферы, нападений на еврейские объекты увеличиваются в этих странах.

Учитывая современную историю Германии, власти страны обеспокоены анти-еврейской позицией молодёжи.

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