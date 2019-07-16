Иранский фильм "Лыжник" получил награду на Zanzibar International Film Festival

Этот фильм с человеческой и эмоциональной точки зрения смотрит на жизнь детей и подростков и критикует социальные и образовательные проблемы в этом отношении.

В фильме рассказывается о том, что маленький лыжник, у которого есть только несколько часов до старта соревнования, лыжи сломались. Он попросил столяра деревни подготовить пару лыж и, вопреки своему желанию, ему пришлось взять горного козла для жертвы в соседнюю деревню и вернуться к вечеру. Дорога в деревню шла через заснеженную гору и была закрыта. По дороге что-то произошло с ним, и судьба стала по другому. Но, когда он вернулся, его лыжи еще не были готовы ...

Ранее фильм был признан лучшим на 21-ом кинофестивале "Олимпия" в Греции.

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