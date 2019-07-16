16 июля 2019 - 11:28
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Глава МИД Испании: необходимо сотрудничать с Ираном, чтобы спасти ядерную сделку

Глава МИД Испании: необходимо сотрудничать с Ираном, чтобы спасти ядерную сделку

Мадрид, 16 июля, ИРНА - Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил в понедельник, что Европейский союз использует все возможное для спасения ядерной сделки с Ираном и для достижения этой цели необходимо работать с Тегераном.

"Европа делает все возможное, чтобы спасти ядерную сделку, и для этого необходимо сотрудничество с Ираном", - отметил он.

"Чтобы остановить блокаду иранской экономики и дать возможность европейским компаниям продолжать работать с Тегераном, мы сделаем все возможное", - добавил он.

Боррелл настаивал на том, что Испания присоединится к  INSTEX, чтобы помочь присутствие  европейских компаний в Иране.

14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

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