Глава МИД Испании: необходимо сотрудничать с Ираном, чтобы спасти ядерную сделку

"Европа делает все возможное, чтобы спасти ядерную сделку, и для этого необходимо сотрудничество с Ираном", - отметил он.

"Чтобы остановить блокаду иранской экономики и дать возможность европейским компаниям продолжать работать с Тегераном, мы сделаем все возможное", - добавил он.

Боррелл настаивал на том, что Испания присоединится к INSTEX, чтобы помочь присутствие европейских компаний в Иране.

14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

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