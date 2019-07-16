Вице-президент Ирана призвал Европу оказать давление на США для прекращения санкций

"Нельзя вводить санкции в отношении иранского народа из-за СВПД", заявил он во вторник, добавив, что если европейские государства стремятся сохранять ядерную сделку, то должны выполнять свои обязательства по ней.

Иранский вице-президент заявил, что Иран может вернуться к своим обязательствам по СВПД в течение несколько часов, но только в случае реализации обязательств другими сторонами.

15 июля главы МИД стран Евросоюза перед заседанием по ситуации вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сказали журналистам, что ЕС намеревается сохранить иранскую ядерную сделку.

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