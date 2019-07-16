Макрон проведет переговоры с лидерами Ирана, России и США

Макрон считает, что поданный Францией импульс в последние недели позволил предотвратить "худшее".

"В этих сложных условиях мы продолжаем нашу посредническую и переговорную работу", - заявил президент Франции.

На прошлой неделе старший советник президента Франции Эммануэль Бонн в целях политических консультаций между Тегераном и Парижем передал письменное послание Макрона иранскому президенту. Он также встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой ВСНБ Ирана Али Шамхани.

Рухани на встрече с Бонном заявил, что цель Ирана заключается в реализации обязательств стран-участников СВПД в полной мере.

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