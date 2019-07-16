Женская сборная Ирана по хоккею одержала первую победу на чемпионате Азии

Иранская команда, которая через 8 лет участвует в чемпионате Азии, в понедельник обыграла сборную Филиппин со счётом 5:0.
Хет-триком в составе иранской сборной отметилась Насим Мирзаи. Также голами отметились Саназ Бахрами (20) и Зиба Яхяви (39).
Иран своей группе сыграет с командами Казахстана, Узбекистана, Филиппин и Непала.
Тегеран, 16 июля, ИРНА - Женская сборная Ирана по хоккею в первом матче чемпионата Азии одержала победу над командой Филиппин.
Иранская команда, которая через 8 лет участвует в чемпионате Азии, в понедельник обыграла сборную Филиппин со счётом 5:0.
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