Зариф: Иран все таки продает свою нефть, но не продает свое достоинство

В эксклюзивном интервью программе Би-би-си HARDtalk, которая выйдет в эфир 17 июля иранский глава МИД заявил, что Тегеран все таки, но никогда не будет продавать свое достоинство.

Зариф указал на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявив, что СВПД — это соглашение, одобренное международным сообществом, включая Соединенные Штаты. "Неважно, что он был заключен с бывшей администрацией США, потому что сделка была заключена с США, а не с администрацией США", добавил он.

Ранее в ходе телефонного разговора со своим британским коллегой Джереми Хантом Зариф сказал, что Тегеран продолжит экспортировать сырую нефть при любых обстоятельствах.

Зариф находится в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

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