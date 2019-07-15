Могерини: INSTEX открыт третьим странам

"Да, он открыт третьим странам. И мы уже видим интерес от некоторых стран", сказала она отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделки не являются нарушением СВПД, добавив, что МАГАТЭ также не объявила нарушение Ираном положений сделки.

"Что касается механизма разрешения споров, который предусмотрен соглашением в случае значительного невыполнения. На данный момент ни одна из сторон соглашения не сигнализировала о своём намерении прибегнуть к этому пункту. Это означает, что ни одна из них на данный момент, с учётом имеющейся информации, что невыполнение считается значительным", сказала она.

"Единогласно было отмечено, что необходимо сделать механизм более оперативным и функциональным", подчеркнула Могерини.

Глава дипломатии добавила, что альтернативы СВПД нет на сегодня. "Все осознают, что альтернативы на сегодняшний день нет, поэтому мы должны сохранить сделку", заметила дипломат. — Сделка все еще жива. Ситуация очень сложная, как никогда. Это самый тяжелый момент с тех пор, как был подписан документ. Но сделка все еще жива. Я бы сказала, что она в плохом здравии, но все еще жива", заявила она.

14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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