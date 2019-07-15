Поток иностранных туристов в Иран вырос на 52%

"Количество иностранных туристов в Иране в прошлом (1397) году по иранскому календарю выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув показателя 7 миллионов 800 тысяч человек", сказал Мунесан в понедельник журналистам.

По его словам в 1396 году по иранскому календарю иран посетили 5,1 млн. иностранных туристов.

Ранее секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО в Иране Ходжатолла Аюби заявил, что туризм является единственным способом устранения неверных представлений об Иране.

По его словам, из-за поддельных новостей у людей на Западе сложилось фактически неверное представление об Иране.

Иран входит в пятёрку стран мира с наиболее уникальными историческими памятниками, и в семёрку c наиболее интересными природными условиями для экотуризма. Несмотря на всё это, туризм в Иране до настоящего времени развит слабо.

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