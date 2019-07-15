Главы МИД стран ЕС заявили о намерении сохранить СВПД

Сегодня, 15 июля, в Брюсселе проходит заседание глав МИД 28 стран Евросоюза. В повестку дня Совета ЕС входит ситуация вокруг иранской ядерной сделки.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал снижение Ираном обязательств по СВПД плохой реакцией на плохое решение, заявив, что Европа должна остаться единой в попытках сохранить соглашение с Ираном.

Он сказал журналистам, что Великобритания, Германия и Франция будут работать над этой проблемой, и это - важная тема заседания Совета ЕС.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс сказал, что Европа предпринимает усилия по спасению СВПД. "Мы пытаемся понять, как Европейский Союз может продолжать защищать идею реализации соглашения по иранскому атому", сказал Рейндерс журналистам перед министерской встречей.

Министр по делам Европы ФРГ Михаэль Рот сказал журналистам, что ЕС намерен искать пути снижения напряжённости вокруг Ирана. Он также призвал принять практические меры для спасения международной сделки.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также заявил, что ситуация вокруг ядерной сделки — очень серьёзная тема и призвал Иран придерживаться обязательств в рамках СВПД.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, прибывший в Нью-Йорк на заседание экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), заявил, что Европе следует инвестировать в сохранение международной сделки по иранской ядерной программе. Он отметил, что существуют серьёзные различия между намерением европейцев сохранить ядерную сделку и их готовностью инвестировать для её спасения.

Ранее в воскресенье Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении выразили обеспокоенность судьбой Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Сегодня мы обеспокоены рисками, что СВПД, оказавшись под давлением из-за санкций США, а также из-за решения Ирана не выполнять несколько центральных пунктов соглашения, продолжит разрушаться", отмечается в заявлении. — "Мы убеждены, что сейчас самое время для ответственных действий и поиска пути к окончанию эскалации и началу диалога".

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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