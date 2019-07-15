Ульянов: некоторые полагают, что СВПД не доживет до своего пятилетия

"СВПД встретил вчера свою четвертую годовщину не в очень хорошем состоянии. Некоторые полагают, что он не доживет до своего пятилетия. Для такой оценки есть определенные основания. Но все же пока рано предаваться пессимизму. Остающиеся участники ядерной сделки твёрдо ей привержены", написал Ульянов в Twitter.

Ровно 4 года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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