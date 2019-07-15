Асад назвал незаконными действия США по Ирану

"Абдоллахиан рассказал президенту Асаду о событиях в вопросе иранского ядерного досье и о политике, которую проводит иранское руководство для защиты интересов своего народа, противостоя враждебной политике, которую против него ведет американская администрация", говорится в заявлении, опубликованном в Twitter президента САР.

"В свою очередь, президент Асад вновь выразил поддержку Сирии Ирану перед лицом этих угроз и незаконных мер США в отношении иранского народа", отмечается в заявлении.

Во время переговоров, стороны также обсудили двусторонние отношения между Ираном и Сирии, борьбу с терроризмом в Сирии и ситуацию в регионе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409