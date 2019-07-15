15 июля 2019 - 17:11
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Иран и Россия обсудили договоренности, достигнутые в ходе 15-го заседания Российско-Иранской комиссии

Иран и Россия обсудили договоренности, достигнутые в ходе 15-го заседания Российско-Иранской комиссии

Москва, 15 июля. ИРНА — Посол Ирана в Москве Мехди Санаи и министр энергетики России обсудили договоренности, достигнутые в ходе15-го заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в 16-18 июня в Иране.

Во время переговоров стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе15-го заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в средине июня в иранском Исфахане.

В Иране с 16 по 18 июня прошло 15-е заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По итогам переговоров между Ираном и Россией были подписаны 12 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, здравоохранения, туризма и транспорта.

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