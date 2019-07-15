Риал дорожает к доллару на фоне визита Зарифа в Нью-Йорк

В понедельник доллар и евро на иранском рынке уверенно снижаются, в то время как риал активно дорожает. Это происходит одновременно с визитом иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Курс доллара США по отношению к иранской валюте упал до минимального показателя за последние два месяца — ниже 121 000 риалов.

К 16:00 (по местному времени) 15 июля курс американской валюты снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 4000 риалов, до 121 000 риалов, евро — на 3500 риалов, до 140 500 риалов.

Зариф вчера ночью прибыл в Нью-Йорк для участия в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС).

По словам представителя МИД ИРИ Аббаса Мусави, госсекретарь США Майк Помпео признался в том, что он обеспокоен влиянием рабочих визитов иранского министра иностранных дел на общественное мнение США и мира.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что визит главы иранского МИД может открыть новые пути к диалогу между Ираном и США, несмотря на эскалацию напряжённости между двумя странами.

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