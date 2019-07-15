Евросоюз попытается сохранять ядерную сделку, заявила Могерини

"Мы начнем заседание с Ирана, чтоб посмотреть, как сохранить сделку все вместе, с нашими международными партнерами, прилагая все усилия, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам", — сказала она.

Напомним, что в 2015 году Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия заключили с Ираном СВПД, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН, США и ЕС.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД, а ровно через год его иранский коллега Хасан Рухани сообщил о сокращении выполнения ряда обязательств Исламской республики по ядерной сделке, а спустя два месяца отменил еще некоторые обязательства.

14 июля Берлин, Париж и Лондон в своем совместном заявлении выступили за сохранение своих обязательств по СВПД, снижение напряженности в Персидском заливе и возобновление переговоров по иранской ядерной программе.

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