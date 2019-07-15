Пара велосипедистов из Нидерландов прибыла в иранский город Нишапур

54-летний Ван Рил в интервью ИРНА заявил, что они более 4 месяцев назад отправились из Нидерландах и посетили Германию, Австрию и Турцию. Потом они прибыли в Иран, и проехали такие города, как Тегеран, Тебриз, Исфахан и Шираз. Они также планируют посетить Мешхед.

"У Ирана древняя цивилизация. Наши друзья, которые раньше путешествовали по Ирану, советовали нам посетить эту страну", добавил он.

Указав на гостеприимство иранцев, Рил сказал: "Большое число достопримечательностей города Нишапур нас удивило".

Жена рила также посоветовала туристам посетить Сгоревший город Нишапура и исторический комплекс "Шадях".

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