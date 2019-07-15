Первый путеводитель по Тегерану вышел на английском языке

Книга "Путеводитель по Ирану" представляет достопримечательности столицы страны.

Автор путеводителя Хосейн Киани заявил, что в этой книге доступна информация о музеях, парках и достопримечательностях Тегерана с соответствующими картами и фотографиями.

Путеводитель по Тегерану теперь доступен туристам на английском и персидском языках.

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