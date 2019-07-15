Иранский фильм "Возлюбленная" получил две награды на кинофестивале в Сицилии

Церемония закрытия фестиваля прошла в воскресенье на острове Сицилии.

Документальный фильм Ясира Талеби при этом получил почетный диплом и премии за лучшую операторскую работу и лучший фильм по выбору школьников фестиваля.

Фильм рассказывает об истории трудной, но сладкой жизни 83-летней матери по имени Фирузе, у которой уникальная жизнь в самом сердце гор Альборз.

Ранее фильм получал такие премии и звания, как премия "Лучший документальный фильм" на Казанском кинофестивале, Special Mention итальянских жюри фестиваля Тренто и звание лучшего документального фильма по выбору зрителей.

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