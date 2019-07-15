Сокращение обязательств по СВПД – возможность для дипломатии: Иран

Указав на ядерные инициативы Ирана, Бехруз Камалванди в понедельник заявил: "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был сделкой и бартером, но того, что мы передали другой стороне в рамках сделки, было гораздо больше, чем мы получили, ибо другие стороны, в частности, после выхода США из ядерной сделки, забыли о своих обязательствах".
"Ядерные акты, которые Иран сегодня предпринимает, напоминят другим сторонам об их обязательствах по СВПД", добавил он.
Он пояснил, что Исламская Республика Иран в рамках положений 26 и 36 СВПД увеличит свою ядерную мощность, а если другая сторона не выполнит свои обязательства, у противоположной стороны тоже есть право пересмотреть свои обязательства.
Тегеран, 15 июля, ИРНА – Иран сократит выполнение ряда обязательств по СВПД не из-за упрямства, а ради дипломатии, ради того, чтобы дать время другой стороне выполнить свои обязательства. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Указав на ядерные инициативы Ирана, Бехруз Камалванди в понедельник заявил: "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был сделкой и бартером, но того, что мы передали другой стороне в рамках сделки, было гораздо больше, чем мы получили, ибо другие стороны, в частности, после выхода США из ядерной сделки, забыли о своих обязательствах".
Your Comment