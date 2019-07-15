Иранский порт Амирабад в Мазандаране готовится к эспорту топлива в Россию

"Несмотря на то, что экспорт нефти до сих пор не осуществлялся, ожидается, что экспорт нефти в Астрахань вскоре начнет действовать", - отметил он.

Он сказал, что экспорт нефти из Амирабада должен осуществиться после введения санкций в отношении иранских нефтепродуктов, заявив, что это будет осуществляться министерством нефти, и в Амирабаде есть две нефтяные платформы.

Амирабад - огромный комплекс специально-экономической зоны (СЭЗ) «порт» как наибольший развивающий порт севера Ирана находится на южном берегу Каспийского моря. Этот порт пользуется географическим положением, обширным пространством, уникальными возможностями. Поэтому в 1997 году «Высший совет свободных зон» выбрал Амирабад Специально-экономической зоной (СЭЗ) и вложил на него «Организацию портов и судовождения Ирана». Этот порт, получая доступ к большим Среднеазиатским рынкам, стал золотым звеном международного транзитного коридора Севера-юг.

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