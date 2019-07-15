15 июля 2019 - 13:23
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Посол в стране: Иран может стать примером для стран региона

Посол в стране: Иран может стать примером для стран региона

Тегеран, 15 июля, ИРНА - Посол Австрии в Тегеране Стефан Шольц высоко оценил независимость и прогресс Ирана в различных областях, заявив, что это может стать примером для других стран Ближнего Востока.

 Стефан Шольц на специальном заседании "Диалог и понимание сегодняшнего мира", которое состоялось в Тегеране одновременно с Днём диалога и конструктивного взаимодействия с миром, заявил, что Иран сохранял свою политическую и научную независимость на протяжении последних 40 лет и добился больших достижений.

"Я надеюсь, что после того, как исчезнут эти санкции, Иран сможет снова присоединиться к международному сообществу и играть важную роль в мировой торговле и экономике", сказал он, сожалея о введении несправедливых санкций против Ирана.

"История установления отношений между двумя народами на протяжении почти 500 лет свидетельствует о тесных связях между двумя странами. В течение этих пяти веков не было ни одного взгляда этих стран с колониальных позиций друг на друга", добавил он.

Австрийский дипломат назвал диалог и науку одной из черт иранцев, которая привела к прогрессу страны.

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