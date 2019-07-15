15 июля 2019 - 13:17
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Иранец побил мировой рекорд по роллер спорту

Иранец побил мировой рекорд по роллер спорту

Исфаган, 15 июля, ИРНА - Мировой рекорд по спид-слалому был побит Резой Лисани на World Roller Games 2019 в Испании.

World Roller Games 2019 по катанию на роликовых коньках с 28 июня по 15 июля проходит в Испании.

При этом, Реза Лесани установил рекорд 4.118 в предварительном этапе, и побил мировой рекорд.

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