Иранец побил мировой рекорд по роллер спорту

World Roller Games 2019 по катанию на роликовых коньках с 28 июня по 15 июля проходит в Испании.
При этом, Реза Лесани установил рекорд 4.118 в предварительном этапе, и побил мировой рекорд.
Исфаган, 15 июля, ИРНА - Мировой рекорд по спид-слалому был побит Резой Лисани на World Roller Games 2019 в Испании.
World Roller Games 2019 по катанию на роликовых коньках с 28 июня по 15 июля проходит в Испании.
При этом, Реза Лесани установил рекорд 4.118 в предварительном этапе, и побил мировой рекорд.
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