Иранец побил мировой рекорд по роллер спорту

Тегеран, 15 июля, ИРНА – Иран сократит выполнение ряда обязательств по СВПД не из-за упрямства, а ради дипломатии, ради того, чтобы дать время другой стороне выполнить свои обязательства. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).