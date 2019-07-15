Страны "евротройки" выступили с совместным заявлением о СВПД



"Мы лидеры Франции, Германии и Великобритании единогласны об общих интересов безопасности, в том числе режим нераспространения ядерного оружия, мы подчеркиваем сохранение свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года", говорится в заявлении.

Несмотря на приверженность Ираном своим обязательствам, 8 мая 2018 года США вышли из ядерной сделки и восстановили санкции в отношении Тегерана. "Тогда мы выразили обеспокоенность и сожаление по поводу этого вопроса", отмечается в заявлении.

"Сегодня мы обеспокоены из-за рисков, связанных с тем, что СВПД под давлением санкций, введенных США, и впоследствии решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения продолжит разваливаться", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

В документе говорится, что Берлин, Париж и Лондон "крайне обеспокоены решением Ирана превысить объемы обогащаемого урана и хранения его сверх допустимых норм".

Подчеркивается, что "евротройка" глубоко обеспокоена "нападениями в Персидском заливе и в других местах, а также ухудшением ситуации с безопасностью в регионе".

Указав на свои недавние дипломатические инициативы в целях снижения напряженности и диалога, лидеры стран "евротройки" призвали Иран к отмене своих последних актов по СВПД.

Они также подчеркнули необходимость продолжения переговоров со всеми странми-участниками ядерного соглашения.

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