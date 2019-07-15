В иранском Йезде было изъято 679 кг наркотиков

Али Афхами в понедельник заявил, что 8 человек арестованы в связи с обнаружением наркотиков. Они попытались передать наркотики в провинции Тегеран и Альборз.

С начала иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года) более 7 тонн наркотиков было изъято в провинции Йезд.

Йезд сыграет главную роль в контрабанде наркотиков в коридоре "Север-Юг" и "Восток-Запад" страны.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

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