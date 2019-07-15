В иранском Йезде было изъято 679 кг наркотиков

Али Афхами в понедельник заявил, что 8 человек арестованы в связи с обнаружением наркотиков. Они попытались передать наркотики в провинции Тегеран и Альборз.
С начала иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года) более 7 тонн наркотиков было изъято в провинции Йезд.
Йезд сыграет главную роль в контрабанде наркотиков в коридоре "Север-Юг" и "Восток-Запад" страны.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Йезд, 15 июля, ИРНА – В результате двух спецопераций было изъято 637 кг опиума и 42 кг гашиша в провинции Йезд. Об этом сообщил глава полиции по борьбе с наркотиками города Йезд.
Али Афхами в понедельник заявил, что 8 человек арестованы в связи с обнаружением наркотиков. Они попытались передать наркотики в провинции Тегеран и Альборз.
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