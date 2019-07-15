У Великобритании нет иного выбора, кроме приверженности ядерной сделке с Ираном: СМИ

"В ситуации, когда Соединенные Штаты отказались внести имя министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список, Зариф отправился в Нью-Йорк и в этом отношении принятие Конгрессом США закона, запрещающего войну против Ирана без разрешения Конгресса стало сигналом британцам", - указала газета.

По данным издания, кроме того, Великобритания в связи с соблюдением Ираном правил международной торговли столкнулась с негативными последствиями по поводу захвата танкера, поэтому, по словам министра иностранных дел Великобритании в разговоре с иранским коллегой Лондон кроме отпущения танкера вернется к ядерной сделке.

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