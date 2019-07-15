15 июля 2019 - 11:46
Journalist ID: 2388
News Code 83396388
0 Persons

У Великобритании нет иного выбора, кроме приверженности ядерной сделке с Ираном: СМИ

У Великобритании нет иного выбора, кроме приверженности ядерной сделке с Ираном: СМИ

Бейрут, 15 июля, ИРНА - Британия, столкнувшаяся с негативными результатами захвата танкера, перевозившего иранскую нефть, должна вернуться в число еропейских стран, поддерживающих ядерную сделку с Ираном. Об этом сообщила ливанская газета Al-Binaa.

"В ситуации, когда Соединенные Штаты отказались внести имя министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список, Зариф отправился в Нью-Йорк и  в этом отношении принятие Конгрессом США закона, запрещающего войну против Ирана без разрешения Конгресса стало сигналом британцам", - указала газета.

По данным издания, кроме того, Великобритания в связи с соблюдением Ираном правил международной торговли столкнулась с негативными последствиями по поводу захвата танкера, поэтому, по словам министра иностранных дел Великобритании в разговоре с иранским коллегой Лондон кроме отпущения танкера вернется к ядерной сделке.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 15 =