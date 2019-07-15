Санкции и терроризм дают одинаковый результат

"Общим признаком экономических санкций и терроризма фактически является нападение на людей , ибо санкции и терроризм имеют общую функцию, а санкции сами являются разновидностью терроризма", отметил он.

"Санкции как дополнительный инструмент функционируют как терроризм, и во многих случаях, когда стратегия США не отвечает целям терроризма, они использует санкции", сказал она, заявив, что санкции США в отношении лекарств и медикаментов, а также пожилых людей и детей имеют катастрофический эффект.

По сути, каким образом делать это - не важно - то ли путём санкций, то ли терроризма. Самое главное - это их функция. Следует сравнивать результаты терроризма с санкциями, которые дают один и тот же результат.

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