15 июля 2019 - 11:40
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Санкции и терроризм дают одинаковый результат

Санкции и терроризм дают одинаковый результат

Тегеран, 15 июля, ИРНА – Можно назвать санкции "негласным терроризмом", результат которой равен результату терроризма. Оба явления разрушают инфраструктуру, препятствуют развитию, демократии, нарушают порядок и стабильность в обществе. Об этом заявила член Ассоциации по защите жертв терроризма в Иране Мансуре Карами.

"Общим признаком экономических санкций и терроризма фактически является нападение на людей , ибо санкции и терроризм имеют общую функцию, а санкции сами являются разновидностью терроризма", отметил он.

"Санкции как дополнительный инструмент функционируют как терроризм, и во многих случаях, когда стратегия США не отвечает целям терроризма, они использует санкции", сказал она, заявив, что санкции США в отношении лекарств и медикаментов, а также пожилых людей и детей имеют  катастрофический эффект.

По сути, каким образом делать это - не важно - то ли путём санкций, то ли терроризма. Самое главное - это их функция. Следует сравнивать результаты терроризма с санкциями, которые дают один и тот же результат.

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