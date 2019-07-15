США боятся от силы дипломатии Зарифа

Зариф вчера ночью прибыл в Нью-Йорк для участия в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС).

По словам представителя МИД ИРИ Аббаса Мусави, госсекретарь США Майк Помпео признался в том, что он обеспокоен влиянием рабочих визитов иранского министра иностранных дел на общественное мнение США и мира.

Помпео отметил, что Зариф только может двигаться между штаб-квартирой ООН и местом проживания постоянного посла ИРИ при ООН в Нью-Йорке.

Госсекретарь США, который очевидно боится от интервью Зарифа с американскими СМИ и институтами, утверждался, что глава иранского МИДа злоупотребляет свободой Соединенных Штатов в целях антиамериканской пропаганды.

США и ООН обязаны подготовить условия для присутствия иностранных дипломатов в Нью-Йорке.

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