Зариф призвал Европу инвестировать в сохранение ядерной сделки

"Европейцы утверждают, что намерены сохранить ядерную сделку, но мы до сих пор не наблюдали, что они готовы инвестировать всохранение сделки", сказал Зариф по прибытии в Нью-Йорк.

Он отметил, что существует серьезное различие между намерением европейцев сохранить ядерную сделку и их готовностью инвестировать для ее спасения.

Зариф прибыл в воскресенье в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Ранее в воскресенье Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении выразили обеспокоенность судьбой Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Сегодня мы обеспокоены рисками, что СВПД, оказавшись под давлением из-за санкций США, а также из-за решения Ирана не выполнять несколько центральных пунктов соглашения, продолжит разрушаться", отмечается в заявлении. — Мы убеждены, что сейчас самое время для ответственных действий и поиска пути к окончанию эскалации и началу диалога.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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