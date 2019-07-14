14 июля 2019 - 23:39
Journalist ID: 2177
News Code 83395886
1 Persons

Зариф призвал Европу инвестировать в сохранение ядерной сделки

Зариф призвал Европу инвестировать в сохранение ядерной сделки

Нью-Йорк, 14 июля. ИРНА — "Европе необходимо инвестировать в сохранение международной сделки по иранской ядерной программе", заявил в интервью ИРНА глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Европейцы утверждают, что намерены сохранить ядерную сделку, но мы до сих пор не наблюдали, что они готовы инвестировать всохранение сделки", сказал Зариф по прибытии в Нью-Йорк.

Он отметил, что существует серьезное различие между намерением европейцев сохранить ядерную сделку и их готовностью инвестировать для ее спасения.

Зариф прибыл в воскресенье в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Ранее в воскресенье Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении выразили обеспокоенность судьбой Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Сегодня мы обеспокоены рисками, что СВПД, оказавшись под давлением из-за санкций США, а также из-за решения Ирана не выполнять несколько центральных пунктов соглашения, продолжит разрушаться", отмечается в заявлении. — Мы убеждены, что сейчас самое время для ответственных действий и поиска пути к окончанию эскалации и началу диалога.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны.  При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =