Рухани назвал СВПД великой политической и моральной победой Ирана

"Для нас с моральной точки зрения очень важен тот факт, что мы заключили некое соглашение с миром, (до сих пор) привержены ему и не нарушили его", сказал Рухани.

По его словам, в течение 12 лет Соединенные Штаты обвиняли Иран в проведении секретных разработок ядерного оружия, но в ходе переговоров МАГАТЭ объявило, что Тегеран не стремится создавать ядерное оружие.

Ровно 4 года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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