Туризм — единственный способ устранить неверные представления об Иране



"Туризм является единственным способом устранения неверных представлений об Иране", заявил он на форуме "Туризм - Ось конструктивного взаимодействия с миром" в Тегеране.

По его словам, из-за поддельных новостей у людей на Западе сложилось фактически неверное представление об Иране.

Аюби отметил, что специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было создано после второй мировой войны с целью содействия укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры.

Он сказал, что Иран входит в пятёрку стран мира с наиболее уникальными историческими памятниками, и в семёрку c наиболее интересными природными условиями для экотуризма. Несмотря на всё это, туризм в Иране до настоящего времени развит слабо.

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