14 июля 2019 - 17:48
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Туризм — единственный способ устранить неверные представления об Иране

Туризм — единственный способ устранить неверные представления об Иране

Тегеран, 14 июля. ИРНА — Посетив Иран, иностранный турист сразу узнаёт, что на самом деле происходит там; он может помочь устранить неверные представления о нашей стране, заявил генеральный секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО в Иране Ходжатолла Аюби.


"Туризм является единственным способом устранения неверных представлений об Иране", заявил он на форуме "Туризм  -  Ось конструктивного взаимодействия с миром" в Тегеране.

По его словам, из-за поддельных новостей у людей на Западе сложилось фактически неверное представление об Иране.

Аюби  отметил, что специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было создано после второй мировой войны с целью содействия укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры.

Он сказал, что Иран входит в пятёрку стран мира с наиболее уникальными историческими памятниками, и в семёрку c наиболее интересными природными условиями для экотуризма. Несмотря на всё это, туризм в Иране до настоящего времени развит слабо.

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