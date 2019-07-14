Мужская сборная Ирана по волейболу получила 203 тыс. долларов на Лиге наций-2019

Москва, 15 июля. ИРНА — Остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке твёрдо ему привержены, хотя некоторые полагают, что он не доживет до своего пятилетия, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.