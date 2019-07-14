Мужская сборная Ирана по волейболу получила 203 тыс. долларов на Лиге наций-2019

Иран не смог занять 4-е место, уступив командам Бразилии и Польши в "Финале шести".
Как сообщает Международная федерация волейбола, 6 лучших команд Лиги наций получат гонорары:
Чемпион Лиги наций: 1 млн. долларов
Вторая команда: 500 тыс. долларов
Третья команда: 300 тыс. долларов
Четвёртая команда: 150 тыс. долларов
Пятая команда: 75 тыс. долларов
Шестая команда: 75 тыс. долларов
Тегеран, 14 июля, ИРНА – Иранская команда по волейболу получила 203 тыс. долларов за свои достижения на Лиге наций-2019, заняв 5-е место.
Иран не смог занять 4-е место, уступив командам Бразилии и Польши в "Финале шести".
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