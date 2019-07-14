Мешхед — самый популярный у паломников город Ирана

Сегодня, 14 июля, все мусульмане-шииты отмечают светлую годовщину рождения Имама Резы, и в Мешхед больше, чем когда-либо направляются тысячи паломников со всего мира.



Золотой сверкающий купол мавзолея Имама Резы, заметный с окружающих улиц, может считается самым уникальным моментом поездки в этот прекрасный город.

Мешхед является одним из крупнейших городов на северо-востоке Ирана. Мавзолей восьмого Имама мусульман-шиитов находится в этом городе, и потому Мешхед является одним из самых популярных городов для мусульманских паломников из разных стран мира.



Мешхед, который был столицей Ирана при династии Афшаридов, считается вторым городом страны по величине после Тегерана. У города есть много культурных и исторических достопримечательностей. Кроме этого, многие центры отдыха, такие как аквапарк, традиционные и современные рынки, рестораны с разнообразной иранской и международной кухней сделали Мешхед полноценным туристическим направлением для туристов с разными вкусами.

Хотя Мешхед считается религиозным городом у мусульман, но церковь Святого Месропа Маштоца в этом городе свидетельствует о дружеских отношениях между мусульманами и христианами, проживающими в Мешхеде.



Наличие многих роскошных отелей, традиционных гостиниц и относительно дешёвых отелей в Мешхеде привело к тому, что иранские и иностранные туристы могут свободно проживать в этом городе.

Международный аэропорт Мешхеда является одним из самых удобных аэропортов Ирана, и тысячи пассажиров ежедневно прибывают в Мешхед через этот аэропорт, в то же время многие паломники едут в этот священный город на поезде, автобусе или частном автомобиле.

Святыня Имама Резы очень хорошо развита, а её исламская архитектура считается одной из самых прекрасных достопримечательностей города.

Существование различных музеев и могил великих иранских деятелей культуры и науки, таких как известный иранский учёный X-XI веков шейх Бахаи и знаменитый поэт Фирдоуси близ окрестностей города – ещё одна достопримечательность как для местных, так и иностранных туристов.



Туристы, путешествующие в Мешхед, могут покупать один из самых известных иранских продуктов в качестве сувенира: уникальный шафран Ирана является главным сувениром Мешхеда. Но сувениры Мешхеда не ограничиваются только шафраном, драгоценные камни, такие как агат также считаются сувенирами этого города.

Мешхед – это развивающийся город с населением более 3 млн. человек, но постоянное присутствие туристов и паломников в этом религиозно-историческом городе привело к тому, что население города кажется намного больше.

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