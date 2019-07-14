14 июля 2019 - 12:33
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Приз за лучшую режиссуру российского фестиваля получил иранский режиссер

Приз за лучшую режиссуру российского фестиваля получил иранский режиссер

Тегеран, 14 июля, ИРНА – Фильм "Сара и Айда" Мазьяра Мири получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в России.

В Ярославле прошел четырнадцатый международный кинофестиваль "В кругу семьи".

Кинофестиваль прошел в четырнадцатый раз, причем многие годы он "кочевал" по разным регионам России, но в последние три года по желанию принимающей стороны обосновался в Ярославле.

Сара и Айда режиссера Мазьяра Мири, был представлен на 14-м Российском семейном кинофестивале в Ярославле, где он получил приз за лучшую режиссуру.

Фильм рассказывает о двух близких друзьях, репутация одной из которых находится под угрозой, и теперь они должны вернуть ситуацию к нормальной жизни, но как далеко они будут поддерживать друг друга.

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