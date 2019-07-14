14 июля 2019 - 12:31
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Зариф провел телефонный разговор со своей норвежской коллегой

Зариф провел телефонный разговор со своей норвежской коллегой

Тегеран, 14 июля, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье провёл телефонный разговор со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.

Зариф в короткой остановке в Норвегии обсудил двусторонние отношения, ситуацию вокруг СВПД и региональные вопросы с главой внешнеполитического ведомства Норвегии.
Иранский министр иностранных дел в субботу отправился в Нью-Йорк для участия в форуме высшего уровня Экономического и социального совета ООН. Из Нью-Йорка Зариф отправится в Венесуэлу, где примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения и проведет двусторонние встречи. Глава МИД также посетит Никарагуа и Боливию.

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