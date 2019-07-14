Турция сообщила о ведении переговоров с Ираном и Афганистаном о нелегальной иммиграции

"Часть афганских беженцев возвращается в свою страну в последние годы, а другая часть, нелегально и через Турцию, стремится въехать в Европу", отметил он на пресс-конфренции.

"Министры шести стран, включая Турцию, Азербайджан, Иран, Ирак, Афганистан и Пакистан провели на прошлой неделе совещание по вопросам нелегальной иммиграции, теракта и контрабанды", - добавил он.

По словам министра внутренних дел Турции, в ближайшие дни в присутствии министров будет проведена еще одна встреча для обсуждения практических мер по этому вопросу.

"Мы продолжаем наши консультации с Ираном, Афганистаном и другими странами о торговле людьми и проблемах нелегальной иммиграции", - сказал он, подчеркнув, что ни Турция, ни Иран не стремятся игнорировать нелегальную иммиграцию.

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