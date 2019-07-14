Все пути США против иранского народа обречены на провал: Рухани

"Уже 14 месяцев, как самая крупная экономическая и военная держава мира ввела самые жёсткие санкции в отношении иранского народа; эти санкции могли бы уничтожить любой другой народ, но не иранский, ибо сильная и умная иранская нация решительно противодействует этим санкциям", заявил иранский президент в провинции Северный Хорасан.
Указав на недавнее заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану, Рухани отметил, что кроме США и одной-двух стран, остальные страны мира поддержали Иран.
"Это означает победу и успех иранского народа и Исламской Республики Ирана", подчеркнул он.
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Боджнурд, 14 июля, ИРНА – За последние 14 месяцев США ввели самые жёсткие санкции против иранского народа, но все их пути в общественной, политической и правовой областях обречены на провал. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани.
"Уже 14 месяцев, как самая крупная экономическая и военная держава мира ввела самые жёсткие санкции в отношении иранского народа; эти санкции могли бы уничтожить любой другой народ, но не иранский, ибо сильная и умная иранская нация решительно противодействует этим санкциям", заявил иранский президент в провинции Северный Хорасан.
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