Все пути США против иранского народа обречены на провал: Рухани

"Уже 14 месяцев, как самая крупная экономическая и военная держава мира ввела самые жёсткие санкции в отношении иранского народа; эти санкции могли бы уничтожить любой другой народ, но не иранский, ибо сильная и умная иранская нация решительно противодействует этим санкциям", заявил иранский президент в провинции Северный Хорасан.

Указав на недавнее заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану, Рухани отметил, что кроме США и одной-двух стран, остальные страны мира поддержали Иран.

"Это означает победу и успех иранского народа и Исламской Республики Ирана", подчеркнул он.

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