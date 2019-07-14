14 июля 2019 - 11:29
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News Code 83394791
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Иран не ведёт переговоров с США: МИД ИРИ

Иран не ведёт переговоров с США: МИД ИРИ

Тегеран, 14 июля, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави опроверг слухи о переговорах Ирана и США.

"Исламская Республика Иран не ведёт переговоры с американскими властями на любой уровне", заявил он.
Пресс-секретарь МИД Ирана отверг утверждения о том, что США передали послание России для диалога с Ираном на уровне глав МИД.
За последние дни некоторые СМИ сообщили о возможном диалоге Тегерана и Вашингтона с участием Москвы в роли посредника.

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