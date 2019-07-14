Иран не ведёт переговоров с США: МИД ИРИ

"Исламская Республика Иран не ведёт переговоры с американскими властями на любой уровне", заявил он.

Пресс-секретарь МИД Ирана отверг утверждения о том, что США передали послание России для диалога с Ираном на уровне глав МИД.

За последние дни некоторые СМИ сообщили о возможном диалоге Тегерана и Вашингтона с участием Москвы в роли посредника.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392

