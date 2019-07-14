14 июля 2019 - 11:00
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Первый супертанкер был полностью отремонтирован в Иране

Первый супертанкер был полностью отремонтирован в Иране

Тегеран, 14 июля, ИРНА – Впервые в Иране супертанкер был отремонтирован иранскими специалистами в Бендер-Аббасе, на юге страны.

Гендиректор компании-поставщика "Мобин Сазе" Бабак Аббаспур заявил, что к концу этой недели танкер будет отремонтирован и доставлен заказчику, после чего будет отремонтирован ряд других танкеров.

"Таким образом, будет создан большой рынок для Мобин Сазе как компании по ремонту танкеров", - отметил он.

"По поводу 14-й Фазы Южного Парса все этапы проектирования, строительства, монтажа и установки выполняются на 100% иранскими, а в предоставлении оборудования доля Ирана составляет от 50 до 60%", - добавил он.

По его словам, внешнее оборудование этой фазы обеспечивают европейские страны, а также страны Восточной Азии.

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