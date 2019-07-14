14 июля 2019 - 10:52
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Зариф: Иран продолжит поставку нефти в любом случае

Зариф: Иран продолжит поставку нефти в любом случае

Тегеран, 14 июля, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана и Великобритании Мохаммад Джавад Зариф и Джереми Хант в субботу провели телефонный разговор, и Хант подчеркнул право Тегерана на экспорт нефти. Мохаммед Джавад Зариф также заявил, что страна будет продолжать экспортировать нефть при любых обстоятельствах.

"Европейский союз, который последовательно выступает против введенных США санкций, сам не должен предпринять такие действия, и британское правительство должно незамедлительно принять необходимые меры до окончания незаконного захвата танкера, перевозившего иранской нефти", - отметил Зариф.

В этом разговоре Зариф также коснулся вопроса Назанина Загари и других дуалистов, арестованных за преступления в сфере безопасности в Иране.

"Арест и судебный процесс для этих людей проходит в соответствии с полностью законными процедурами, и ожидается, что британское правительство будет уважать верховенство закона и независимость судебной власти в Исламской Республике Иран", - добавил он.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант также, назвав поставку нефти естественным правом Ирана, выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе, и надеялся, что результаты судебных расследований в Гибралтаре освободят нефтяной танкер в кратчайшие сроки.

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