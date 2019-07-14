Зариф: Иран продолжит поставку нефти в любом случае

"Европейский союз, который последовательно выступает против введенных США санкций, сам не должен предпринять такие действия, и британское правительство должно незамедлительно принять необходимые меры до окончания незаконного захвата танкера, перевозившего иранской нефти", - отметил Зариф.

В этом разговоре Зариф также коснулся вопроса Назанина Загари и других дуалистов, арестованных за преступления в сфере безопасности в Иране.

"Арест и судебный процесс для этих людей проходит в соответствии с полностью законными процедурами, и ожидается, что британское правительство будет уважать верховенство закона и независимость судебной власти в Исламской Республике Иран", - добавил он.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант также, назвав поставку нефти естественным правом Ирана, выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе, и надеялся, что результаты судебных расследований в Гибралтаре освободят нефтяной танкер в кратчайшие сроки.

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