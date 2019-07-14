Иран преждевременно выиграл чемпионат Азии по вольной борьбе среди юниоров

Чемпионат Азии по вольной борьбе среди юниоров проходит в провинции Чонбури (Таиланд).
Во второй день турнира иранские борцы Мехди Ширазви в весовой категории 61 кг, Алиреза Абдоллахи в весовой категории 92 кг и Амир Хоссейн Заре в весовой категории 125 кг вышли в финал чемпионата Азии.
Амир Хоссейн Кавуси в весовой категории 74 кг и Абольфазл Хашеми в весовой категории 86 кг также выступят в матче за третье место.
В первый день турнира иранские борцы вольного стиля завоевали 3 золотые и одну серебряную медали на молодежном чемпионате Азии.
Тегеран, 14 июля, ИРНА – В то время чемпионат Азии-2019 по вольной борьбе среди юниоров проходит в Таиланде, иранская команда преждевременно заняла первое место в этом турнире.
Чемпионат Азии по вольной борьбе среди юниоров проходит в провинции Чонбури (Таиланд).
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