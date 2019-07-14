Сборная Ирана по роллер спорту завоевала еще две медали на World Roller Games 2019

Турнир проходит в Испании 10-14 июля.
При этом сегодня Амир Мохаммад Савари и Реза Лесани получили серебро и бронзу соответственно.
Вчера также иранка Ромина Салак среди юниоров до 18 лет завоевала бронзу чемпионата.
Тегеран, 14 июля, ИРНА – Иранские представители завоевали одно серебро и одну бронзу в дисциплине фристайл-слалом на Чемпионате Мира World Roller Games 2019 в Барселоне, Испания.
Турнир проходит в Испании 10-14 июля.
При этом сегодня Амир Мохаммад Савари и Реза Лесани получили серебро и бронзу соответственно.
Вчера также иранка Ромина Салак среди юниоров до 18 лет завоевала бронзу чемпионата.
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