14 июля 2019 - 10:12
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Сборная Ирана по роллер спорту завоевала еще две медали на World Roller Games 2019

Сборная Ирана по роллер спорту завоевала еще две медали на World Roller Games 2019

Тегеран, 14 июля, ИРНА – Иранские представители завоевали одно серебро и одну бронзу в дисциплине фристайл-слалом на Чемпионате Мира World Roller Games 2019 в Барселоне, Испания.

Турнир проходит в Испании  10-14 июля.

При этом сегодня Амир Мохаммад Савари и Реза Лесани получили серебро и бронзу соответственно.

Вчера также иранка Ромина Салак среди юниоров до 18 лет завоевала бронзу чемпионата.

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