Сборная Ирана выиграла мужской турнир по тхэквондо на Универсиаде в Италии

Летняя Универсиада 2019 — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования 30-й (XXX) Летней Универсиады, которые пройдут с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Неаполе.

Мужская сборная Ирана по тхэквондо, которая обыграла Украину, Китай и Малайзию, вышла в финал турнира, где она сыграла с Египтом.

Иранская команда решительно одержала победу над Египтом со счетом 33:6, заняв первое место в турнире.

Команды Египет и Тайвань заняли второе т третье места, соответственно.

Мужская сборная Ирана по тхэквондо в индивидуальных соревнованиях также выиграла 4 золота.

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