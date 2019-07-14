Сборная Ирана выиграла мужской турнир по тхэквондо на Универсиаде в Италии

Летняя Универсиада 2019 — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования 30-й (XXX) Летней Универсиады, которые пройдут с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Неаполе.
Мужская сборная Ирана по тхэквондо, которая обыграла Украину, Китай и Малайзию, вышла в финал турнира, где она сыграла с Египтом.
Иранская команда решительно одержала победу над Египтом со счетом 33:6, заняв первое место в турнире.
Команды Египет и Тайвань заняли второе т третье места, соответственно.
Мужская сборная Ирана по тхэквондо в индивидуальных соревнованиях также выиграла 4 золота.
Тегеран, 14 июля, ИРНА – Мужская сборная Ирана выиграла турнир по тхэквондо в 30-й летней Универсиаде-2019 в Италии.
Летняя Универсиада 2019 — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования 30-й (XXX) Летней Универсиады, которые пройдут с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Неаполе.
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