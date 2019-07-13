Зариф отправился в Нью-Йорк

"Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня отправился в Нью-Йорк для участия в форуме высшего уровня Экономического и социального совета ООН", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ИРИ.

Мусави сообщил, что из Нью-Йорка Зариф отправится в Венесуэлу, где примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения и проведет двусторонние встречи. "Глава МИД также посетит Никарагуа и Боливию", сказал Мусави.

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