13 июля 2019 - 17:41
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Иранские тхэквондисты победили Украину в командных соревнованиях на Универсиаде 2019

Иранские тхэквондисты победили Украину в командных соревнованиях на Универсиаде 2019

Тегеран, 13 июля. ИРНА — тхэквондисты сборной Ирана одержали победу над командой Украины в стартовом матче командных соревнований XXX Всемирной летней Универсиады, которая проходит в итальянском Неаполе.

Иранские тхэквондисты победили сборную Украины в первом матче командных соревнований  Универсиады 2019 со счетом 45:11. 
Иранцы сыграют с победителем матча между командами Чили и Китая. 
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