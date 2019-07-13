Иранские тхэквондисты победили Украину в командных соревнованиях на Универсиаде 2019

Иранские тхэквондисты победили сборную Украины в первом матче командных соревнований Универсиады 2019 со счетом 45:11.
Иранцы сыграют с победителем матча между командами Чили и Китая.
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Тегеран, 13 июля. ИРНА — тхэквондисты сборной Ирана одержали победу над командой Украины в стартовом матче командных соревнований XXX Всемирной летней Универсиады, которая проходит в итальянском Неаполе.
Иранские тхэквондисты победили сборную Украины в первом матче командных соревнований Универсиады 2019 со счетом 45:11.
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