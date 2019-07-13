13 июля 2019 - 15:38
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Иран выставит на биржу 2 млн баррелей газового конденсата

Иран выставит на биржу 2 млн баррелей газового конденсата

Тегеран, 13 июля, ИРНА – Представитель Национальной иранской нефтяной компании, отвечающий за предложение нефтепродуктов на энергетической бирже сообщил о продаже газового конденсата месторождения "Южный Парс" с 16 июля в третий раз.

Амир Хоссейн Тебяниан в субботу сказал, что Иран выставит на бирже 2 млн баррелей газоконденсата по 60,40 долларов за баррель.
По его словам, минимальная погрузка для наземного транспорта 1000 баррелей составили 100 тонн. Покупатели могут получать свою партию до 3 месяца после сделки. Доставка грузов в другие регионы совершается после утверждения Национальной иранской нефтяной компании.

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