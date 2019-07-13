4 борца вольного стиля из Ирана вышли в финал чемпионата Азии

Чемпионат Азии по вольной борьбе среди юниоров 13-14 июля проходит в провинции Чонбури (Таиланд).

Алиреза Ашкивар в весовой категории 65 кг, Мохаммад Садек Фирузпур в весовой категории 70 кг, Абдоллах Шейх Азами в весовой категории 79 кг и Алиреза Рекаби в весовой категории 97 кг обыграли своих соперников в предварительных матчах и вышли в финал турнира.

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