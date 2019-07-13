Иранский мультфильм "Сын моря" будет показан в российском фестивале анимационного кино

7-й Российский фестиваль анимационного кино 18-22 июля пройдет в городе Калуга.

В прошлом месяце "Сын моря" получил специальную премию Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси во Франции.

"Муж и жена живут на стене вместе с мальчиком. Мальчик внесет изменения в их жизнь ...", говорится в изложении мультфильма.

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