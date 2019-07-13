13 июля 2019 - 15:07
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Иранский мультфильм "Сын моря" будет показан в российском фестивале анимационного кино

Иранский мультфильм "Сын моря" будет показан в российском фестивале анимационного кино

Тегеран, 13 июля, ИРНА - Мультфильм "Сын моря" режиссера Аббаса Джалали попал в программу международной секции Российского фестиваля анимационного кино.

7-й Российский фестиваль анимационного кино 18-22 июля пройдет в городе Калуга.
В прошлом месяце "Сын моря" получил специальную премию Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси во Франции.
"Муж и жена живут на стене вместе с мальчиком. Мальчик внесет изменения в их жизнь ...", говорится в изложении мультфильма.

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