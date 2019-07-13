История ирано-китайских отношений восходит к Шелковому пути

Вопреки представлению, которое может быть у иностранец об Иране, я стал свидетелем хорошего настроения жителей страны, и молодые люди приветствовали нас с большой радостью, посещая иранский город Исфаган.

"Еще С 2000 лет назад, когда появился Шелковый путь, существовали отношения между Ираном и Китаем, и теперь эти связи также будут развиваться", - отметил он.

"Иран и Китай, имеющие долгую историю и множество связей друг с другом, могут использовать свои языки и инструменты для укрепления своих связей, и мы готовы укреплять связи и диалог во всех областях", - пояснил он.

Заместитель главы городского совета Шанхая сегодня провел встречу с главой Исламского совета города Исфагана.

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