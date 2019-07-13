13 июля 2019 - 14:07
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Смертельное влияние санкций на иранский народ

Смертельное влияние санкций на иранский народ

Тегеран, 13 июля, ИРНА – Хотя США заявляют, что санкции не нацелены на иранский народ, а на правительство, факты свидетельствуют о прямом воздействии санкций на жизнь людей, и даже в некоторых случаях приводят к их смерти.

В отдаленных районах провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, где укусы скорпионов распространены из-за погодных условий, дефициты лекарств по лечению ужаления скорпиона стали причиной того, что в некоторых случаях, люди теряют свою жизнь.

В этих районах невинные дети, которые играют на улице, подвергаются риску скорпиона или опасных пчел. В последние дни было зарегистрировано несколько случаев смерти этих детей от ужаления скорпионов и красных и опасных пчел. Если не было бы проблемы с отсутствием необходимых лекарств,, возможно, эти дети не умерли бы.

Санкции фактически угрожают здоровью населения Ирана, и тем, кто страдает определенными заболеваниями, трудно найти необходимые лекарства.

Санкции также влияют на транспортный сектор, особенно на модернизацию и ремонт воздушного флота Ирана, и это может стать прямой угрозой для людей.

Это лишь малая часть прямого и смертельного воздействия санкций на жизнь иранского народа.

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