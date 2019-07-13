Турецкая авиакомпания запускает прямые рейсы из Измира в иранские города Исфахан и Тебриз

Благодаря запросам пассажиров, в августе и сентябре 2019 года по четвергам выполняется рейс из иранского города Тебриз в Измир, и по воскресеньям совершается рейс из Исфахана в Измир.

Пока неизвестна графика рейсов в следующем году.

Турция в последние годы стал одной из основных туристических направлений иранских туристов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392