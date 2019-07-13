Турецкая авиакомпания запускает прямые рейсы из Измира в иранские города Исфахан и Тебриз

Благодаря запросам пассажиров, в августе и сентябре 2019 года по четвергам выполняется рейс из иранского города Тебриз в Измир, и по воскресеньям совершается рейс из Исфахана в Измир.
Пока неизвестна графика рейсов в следующем году.
Турция в последние годы стал одной из основных туристических направлений иранских туристов.
Тегеран, 13 июля, ИРНА - Турецкая авиакомпания "Pegasus Airlines" сообщила о запуске прямых рейсов из города Измир в иранские города Тебриз и Исфахан в августе текущего года.
Благодаря запросам пассажиров, в августе и сентябре 2019 года по четвергам выполняется рейс из иранского города Тебриз в Измир, и по воскресеньям совершается рейс из Исфахана в Измир.
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